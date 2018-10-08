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Форвард, которым интересовалось Динамо продолжает феерить в Италии

Кшиштоф Пионтек
05:24 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Форвард Дженоа Кшиштоф Пионтек забил в седьмом матча подряд.

Нападающий Дженоа Кшиштоф Пионтек забил в ворота Пармы, таким образом отметившись в седьмом подряд матче своего клуба в Серии А с начала сезона.

Польский форвард повторил достижение Кристиана Вьери, которому отметка далась в сезоне 2002/03, когда он выступал за миланский Интер.

Рекорд принадлежит Габриэлю Баституте, который в сезоне 1994/95 забил в одиннадцати стартовых матчах кряду.

С учетом покера в матче Кубка Италии, этот гол стал для Пионтека 13-м в восьми матчах за клуб.

К Дженоа 23-летний поляк присоединился в июле, перейдя из Краковии.

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Новости спорта, Кшиштоф Пионтек, Новости футбола, ФК Дженоа, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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