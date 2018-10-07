Олимпик уступил Динамо в дебютном матче под руководством Шевчука

В матче 11 тура чемпионата Украины Динамо обыграло донецкий Олимпик.

Единственный и победный гол в составе киевлян забил Николай Морозюк, отличившийся прямым ударом со штрафного.

Во второй половине игры хозяева владели игровым преимуществом, но не смогли еще раз забить в чужие ворота.

Как итог — минимальная победа команды Александр Хацкевича и первое поражение Вячеслава Шевчука на посту наставника Олимпика.

После этой победы в активе Динамо 26 очков и 2 место в турнирной таблице. У Олимпика 12 очков и 8 позиция.