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Олимпик уступил Динамо в дебютном матче под руководством Шевчука

Вячеслав Шевчук
19:04 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Шевчук начал с поражения тренерскую карьеру.

В матче 11 тура чемпионата Украины Динамо обыграло донецкий Олимпик.

Единственный и победный гол в составе киевлян забил Николай Морозюк, отличившийся прямым ударом со штрафного.

Во второй половине игры хозяева владели игровым преимуществом, но не смогли еще раз забить в чужие ворота.

Как итог — минимальная победа команды Александр Хацкевича и первое поражение Вячеслава Шевчука на посту наставника Олимпика.

После этой победы в активе Динамо 26 очков и 2 место в турнирной таблице. У Олимпика 12 очков и 8 позиция.

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Новости спорта, Вячеслав Шевчук, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), ФК Олимпик, Футбол.
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