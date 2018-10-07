Еще одна девушка заявила о насилии со стороны Роналду

Адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в том, что подверглась насилию с его стороны, заявил, что еще одна пострадавшая готова заявить в полицию на похожее преступление, сообщает Daily Mail.

Девушка, имя которой представитель защиты Лесли Стовалл не назвал, связалась с ним и рассказала о том, что тоже обвиняет португальского футболиста в насилии.

"Мне позвонила женщина и заявила, что имела аналогичный с Кэтрин Майоргой опыт", – сказал адвокат.

По словам Стовалла, очередная пострадавшая готова передать в полицию Лас-Вегаса информацию о якобы противоправных действиях Криштиану Роналду.