Киевский Арсенал убедительно победил Ворсклу в Полтаве

В матче 11-го тура Премьер-лиги Арсенал-Киев уверенно на выезде обыграл Ворсклу.

Оба гола столичная команда забила во втором тайме. Дублем отметился Сергей Гринь, который дважды поразил ворота Богдана Шуста в течении семи минут.

Таким образом, Арсенал-Киев в первом же матче под руководством Вячеслава Грозного одержал победу.

После этой игры киевляне продолжают находиться на последнем месте турнирной таблицы УПЛ и имеют своем активе 7 очков. Ворскла осталась на 4 позиции, набрав за 11 туров 18 очков.