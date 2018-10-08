Назван лучший игрок 11-го тура УПЛ
Новости спорта: Нападающий Арсенала Сергей Гринь был признан самым ценным игроком прошедшей игровой недели в украинской Премьер-лиге.
Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока среди всех, которые приняли участие в матчах 11-го тура чемпионата Украины.
По итогам голосования победу одержал киевского Арсенала Сергей Гринь, который отличился дублем в матче против Ворсклы.
В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик.
Лучшим тренером 11-го тура УПЛ признали главного тренера Арсенала Вячеслава Грозного.