Назван лучший игрок 11-го тура УПЛ

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока среди всех, которые приняли участие в матчах 11-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победу одержал киевского Арсенала Сергей Гринь, который отличился дублем в матче против Ворсклы.

В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик.

Лучшим тренером 11-го тура УПЛ признали главного тренера Арсенала Вячеслава Грозного.