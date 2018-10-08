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Назван лучший игрок 11-го тура УПЛ

Сергей Гринь
14:00 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: ФФУ

Новости спорта: Нападающий Арсенала Сергей Гринь был признан самым ценным игроком прошедшей игровой недели в украинской Премьер-лиге.

Экспертный совет украинской Премьер-лиги определил лучшего игрока среди всех, которые приняли участие в матчах 11-го тура чемпионата Украины.

По итогам голосования победу одержал киевского Арсенала Сергей Гринь, который отличился дублем в матче против Ворсклы.

В состав экспертного совета вошли Артур Валерко, Олег Венглинский, Виктор Грачев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Шуховцев, Игорь Цыганик.

Лучшим тренером 11-го тура УПЛ признали главного тренера Арсенала Вячеслава Грозного.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Гринь, УПЛ, Футбол.
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