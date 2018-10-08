Сборная Украины начала подготовку к матчам против Италии и Чехии

Сегодня сборная Украины собралась в киевском отеле Alfavito, а уже завтра, 9 октября, отправится в Геную.

Во время этого сбора "сине-желтые" проведут два матча – товарищескую встречу с Италией 10 октября в Генуе и игру Лиги наций против Чехии 16 октября в Харькове.

Сейчас Украина имеет в своем активе 6 очков и находится на первом месте группы 1 Лиги В в Лиге наций.