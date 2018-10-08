Сборная Украины начала подготовку к матчам против Италии и Чехии
Новости спорта: Игроки сборной Украины собрались в Киеве для подготовки к матчам против Италии и Чехии.
Сегодня сборная Украины собралась в киевском отеле Alfavito, а уже завтра, 9 октября, отправится в Геную.
Команда розпочала збір!
Далі - матч з Італією та Чехією!#МиЗбірна pic.twitter.com/yYQLKEhNR1
— ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 8 октября 2018 г.
Во время этого сбора "сине-желтые" проведут два матча – товарищескую встречу с Италией 10 октября в Генуе и игру Лиги наций против Чехии 16 октября в Харькове.
Сейчас Украина имеет в своем активе 6 очков и находится на первом месте группы 1 Лиги В в Лиге наций.