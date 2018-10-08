Клопп: Лига наций - самый бессмысленный турнир

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое отношение к Лиге наций, назвав турнир бессмысленным. Наставник выразил надежду, что все игроки вернуться в расположение клуба здоровыми.

"Лига наций - это самый бессмысленный турнир в мире. Нам надо думать об игроках. Позвоните любому тренеру национальной команды и попросите его оставить игроков в клубе.

Уверен, что каждый ответил бы, что сам находится под давлением. Я надеюсь, что все футболисты вернутся в команду здоровыми и будут готовыми к матчам Лиги чемпионов", - цитирует Клоппа Sportbild.