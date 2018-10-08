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Коноплянка: Я слегка шокирован, как журналисты исказили мои слова о Шевченко

Евгений Коноплянка
17:05 Сегодня Телеграф
zbirna.com

Новости спорта: Евгений Коноплянка заявил, что СМИ исказили смысл его слов о Шевченко и он считает его легендой.

Полузащитник «Шальке-04» и национальной команды Украины Евгений Коноплянка заявил, что СМИ исказили смысл его слов о главном тренере национальной команды Андрее Шевченко.

«Я слегка шокирован. Неприятно удивили представители одного из СМИ, которые изменили акцент в словах, сказанных мной, и, соответственно, исказили смысл. Возможно, на них повлияло то, что я сказал, что в детстве болел за «Ювентус»?

Но хочу подчеркнуть, что, безусловно, считаю Андрея Шевченко легендой украинского и мирового футбола и очень уважаю его достижения как игрока. Отвечая на вопрос корреспондента УЕФА, я сказал, что не смотрю на Андрея Николаевича, как на легенду, именно во время тренировочного процесса и игр, потому что воспринимаю его именно как главного тренера.

Как по мне, для рабочего процесса именно такое восприятие и будет уместным. Именно это я и имел в виду и, кажется, это очевидно, если не искажать контекст», – сказал Коноплянка.

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Новости спорта, Андрей Шевченко, Евгений Коноплянка, Новости спорта, Футбол.
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