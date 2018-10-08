Лучший молодой футболист мира 2018: названы все претенденты

Журнал France Football назвал имена 10 претендентов на новую премию - Копа Трофи, которая вручается лучшему футболисту мира до 21 года.

В число номинантов вошли: Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристиан Пулишич (Боруссия Дортмунд), Джанлуиджи Доннарумма, Патрик Кутроне (оба - Милан), Джастин Клюйверт (Рома), Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Родриго (Сантос), Уссем Ауар (Лион), Амаду Хайдара (Зальцбург), Рицу Доан (Гронинген).

VIDEO : Voici les dix nommés pour le nouveau Trophée Kopa https://t.co/8ajHNH0XfH — #ballondor (@francefootball) 8 октября 2018 г.

Победитель будет объявлен 3 декабря, когда состоится церемония вручения «Золотого мяча».