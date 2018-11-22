Стадион в Полтаве соберет аншлаг на матче с Арсеналом

29 ноября в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского состоится матч 5-го тура Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом".
Как сообщает твиттер полавского клуба на поединок в продаже осталось всего 3 тысячи билетов.
Всі встигли за квитками на наш матч з #Арсенал #Лондон в #Полтава?
Бо буде так: хто не встиг - той запізнився!
Залишилось лише три тисячі квитків!
@Arsenal
#Vorsklabutovskystadium #Poltava
29/11/2018
19:55 p.m.
@footballua_tv #FCVP pic.twitter.com/tMI45GwZT4
— ФК Ворскла (@vorsklacomua) 16 ноября 2018 г.
Напомним, что стадион "Ворсклы" способен вместить 24 750 болельщиков. Таким образом, в Полтаве вправе рассчитывать на аншлаг в матче с "канонирами" из Лондона.