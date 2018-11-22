Стадион в Полтаве соберет аншлаг на матче с Арсеналом

Новости спорта: На матч Ворскла - Арсенал в Лиге Европы осталось в продаже 3 тысячи билетов.

29 ноября в Полтаве на стадионе имени Алексея Бутовского состоится матч 5-го тура Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом".

Как сообщает твиттер полавского клуба на поединок в продаже осталось всего 3 тысячи билетов.

Напомним, что стадион "Ворсклы" способен вместить 24 750 болельщиков. Таким образом, в Полтаве вправе рассчитывать на аншлаг в матче с "канонирами" из Лондона.