Луческу может возглавить Фенербахче

Новости спорта: Фенербахче заинтересован в услугах именитого румынского специалиста.

По информации ресурса Click.ro турецкий гранд заинтересован в подписании контракта с экс-тренером Шахтера Мирчей Луческу. Сейчас 73-летний тренер возглавляет национальную команду Турции и по этому стамбульский клуб подпишет Луческу только в случае расторжения его контракта с турецкой федерацией футбола.

После 12-и туров Фенербахче располагается на 13-м месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего Башакшехира на 14 очков. Сейчас Канареек возглавляет исполняющий обязанности главного тренера голландец Эрвин Куман.

Дела Луческу у руля сборной Турции идут не так хорошо. Так под руководством румынского тренера сборная Турции вылетела в дивизион С Лиги наций УЕФА, выступая в одной группе с командами Швеции и России. Кроме того, турецкая команда не сумела в родных стенах обыграть сборную Украины в недавнем контрольном поединке.

Фенербахче пытается усилится и футболистами. Ранее стало известно об интересе стамбульской команды к молодому полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко.