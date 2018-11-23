Суркис оценил тренерские способности Вернидуба

Новости спорта: Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему отдали Заре в аренду Тымчика и Михайличенко.

Президент Динамо Игорь Суркис похвалил главного тренера Зари Юрия Вернидуба.

«Мы правильно поступили, что отдали в аренду Заре Тымчика и Михайличенко. Юрий Вернидуб — поистине уникальный тренер. Он умеет работать с молодежью, выводить ее на новый качественный уровень.

Малиновский — лучший в Бельгии! Караваев заиграл. Лунин… Одним словом, здесь мы тоже видим определенный кадровый резерв», — цитирует Суркиса dynamo.kiev.uа.

Ранее Суркис рассказал, что в 2016 году дальнейшая судьба Динамо находилась под вопросом, и поведал, почему киевлянам стало сложнее подписывать новых футболистов.