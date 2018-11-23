Динамо внесло форварда в заявку за сезон УПЛ

Новости спорта: Нападающий киевского Динамо Георгий Цитаишвили вернулся в заявку на сезон УПЛ.

Нападающий киевского Динамо Георгий Цитаишвили снова находится в заявке клуба на матчи чемпионата Украина.

Игрок включен в состав Динамо на официальном сайте УПЛ.

Напомним, вчера 18-летний Цитаишвили подписал новый контракт с Динамо.

Контракт игрока с Динамо заканчивался в конце 2018 года, а ранее появилась информация о возможном переходе полузащитника в донецкий Шахтер в статусе свободного агента.

Интересно, что Цитаишвили убрали из заявки Динамо на сайте УПЛ после информации о возможном трансфере.

Цитаишвили провел в составе первой команды Динамо 4 минуты, дебютировав за киевлян в финале Кубке Украины-2018 (поражение от Шахтера, 0:2). В нынешнем сезоне Георгий отыграл три матча за Динамо U-19 в Юношеской Лиге чемпионов. На его счету 1 гол и 1 ассист.