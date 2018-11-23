Хави оценил шансы Неймара вернутся в Барселону

Новости спорта: Хави прокомментировал возможное возвращения Неймара в Барселону.

Экс-капитан и легенда каталонской Барселоны Хави считает, что возвращения звездного бразильца на Камп Ноу не принесет ничего хорошего ни самому Неймару, ни Барселоне.

"Не представляю, как такое может произойти. Не думаю, что это будет хороший ход. Я читаю много прессы и в курсе того, что происходит в футболе. По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в Барселону", — приводит слова Хави Cadena SER.

Отметим, Неймар и Хави 2 сезона вместе защищали цвета каталонцев с 2013 по 2015 год, после чего легендарный испанец заявил, что покидает Барселону и с того времени играет в Катаре за Аль-Садд где уже успел сыграть больше 60 матчей и забить 19 мячей.

Раннее сообщалось, что Барселона не против вернуть Неймара, но при нескольких условиях, а "Реал" отказался от идеи покупки бразильца.