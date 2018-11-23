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Клоппа в интервью заставили выбирать между АПЛ и ЛЧ, Месси и Роналду

Клоппа в интервью заставили выбирать между АПЛ и ЛЧ, Месси и Роналду
14:21 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наставник "красных" Юрген Клопп ответил на все актуальные в умах болельщиков вопросы.

Юрген Клопп дал блиц-интервью Sky Soports Germany, в котором рассказал о своих предпочтениях: какой турнир важнее, кто из футболистов лучше и кто самый сильный тренер мира.

— Победа в английской Премьер-лиге или в Лиге чемпионов?

— В Премьер-лиге, потому что "Ливерпуль" ее еще не выигрывал. Но на самом деле для меня нет большой разницы. Я хотел бы выиграть оба турнира. Это был бы лучший вариант.

— Роналду или Месси?

— Это опять нечестно. То же самое, что выбирать между Лигой чемпионов и АПЛ. Я бы выбрал Лионеля. В любом случае я восхищаюсь обоими.

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— Немецкое пиво или эль?

— Это просто — немецкое пиво. Оно вкуснее.

— Где You’ll never walk alone звучит более эмоционально — в Ливерпуле или в Дортмунде?

— На стадионе в Ливерпуле поют все люди, все 100%. Думаю, это более эмоционально. Но не знаю, где громче. Очень впечатляет и там, и там. Кстати, в Майнце тоже поют You’ll never walk alone. Три моих клуба — во всех трех поют You’ll never walk alone. Клево, да?

— Пеп Гвардиола или Жозе Моуриньо?

— Пеп Гвардиола. Думаю, что Пеп является лучшим тренером в мире. Это не вопрос сравнения с Жозе, вы могли бы назвать любую другую фамилию.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, Лионель Месси, АПЛ, Ливерпуль, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп.
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