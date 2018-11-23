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Тренер Львова перед матчем с Шахтером: Придется голову поломать над составом

Тренер Львова перед матчем с Шахтером: Придется голову поломать над составом
14:16 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Юрий Бакалов поделился ожиданиями от предстоящего матча ФК Львова с Шахтером в УПЛ.

Главный тренер Львова Юрий Бакалов поделился ожиданиями от матча против Шахтера.

"Мы приехали в Харьков не просто на прогулку. Прекрасно понимаем, с кем нам придется играть. Шахтер – топовая команда не только в нашем чемпионате – это одна из лучших европейских команд, я считаю – по комплектации, по игре, по всем показателям.

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Я не считаю, что у нас есть какой-то козырь в том плане, что игроки "горняков" были задействованы в сборных. Считаю, что у Шахтера хорошая глубина состава, тем более, для чемпионата Украины. Может, в еврокубках это то сказывается, я имею в виду, отсутствие лидеров, но я не считаю, что для нас это плюс.

У нас также есть определенные проблемы, тоже есть травмированные, больные. Поэтому тоже придется голову поломать над составом. Нам с ребятами не привыкать: к сожалению, мы никак не можем собраться в оптимальном составе. Но что делать – это футбол", – сказал Бакалов телеканалу "Футбол".

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Шахтер, УПЛ, Юрий Бакалов, ФК Львов.
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