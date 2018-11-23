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Динамо может подписать защитника из Лиги 1

Динамо может подписать защитника из Лиги 1
15:06 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Динамо Киев продолжает усиленно работать на трансферном рынке.

Киевское Динамо нашло усиление в лице защитника Уссамы Хаддади, который выступает в Дижоне из Французской Лиги 1. Об этом сообщает Football Tunisien.

26-летний тунисец по информации издания уже контактировал с руководством киевлян о возможном переходе.

Динамо определилось с трансферной целью на зиму

За текущий сезон Хаддади провел за клуб Дижон 13 матчей, сумев даже единожды отличиться и отдать две голевые передачи. Основное амплуа игрока в центре и на левом фланге обороны. 

Французский Дижон выступает в элите чемпионата Лиге 1, но на данный момент занимает 18-ю строчку среди 20 команд. Авторитетной издание Transfermarkt оценивает Уссаму Хаддади в 3 миллиона евро, а его контракт истекает по окончанию текущего сезона.

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Все по теме:

ФК Динамо К, Лига 1, УПЛ, Дижон, Уссама Хаддади.
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