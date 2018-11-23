Динамо может подписать защитника из Лиги 1

Новости спорта: Динамо Киев продолжает усиленно работать на трансферном рынке.

Киевское Динамо нашло усиление в лице защитника Уссамы Хаддади, который выступает в Дижоне из Французской Лиги 1. Об этом сообщает Football Tunisien.

26-летний тунисец по информации издания уже контактировал с руководством киевлян о возможном переходе.

За текущий сезон Хаддади провел за клуб Дижон 13 матчей, сумев даже единожды отличиться и отдать две голевые передачи. Основное амплуа игрока в центре и на левом фланге обороны.

Французский Дижон выступает в элите чемпионата Лиге 1, но на данный момент занимает 18-ю строчку среди 20 команд. Авторитетной издание Transfermarkt оценивает Уссаму Хаддади в 3 миллиона евро, а его контракт истекает по окончанию текущего сезона.