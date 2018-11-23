Гол Коноплянки за сборную в топ-5 лучших в Лиге Наций

УЕФА обнародовал топ-5 голов двух последних туров Лиги Наций.
В этом списке есть результативный удар Евгения Коноплянки, который не спас сборную Украины от разгрома в матче с словаками.
#NationsLeague golazos!
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— UEFA Nations League (@UEFAEURO) 23 ноября 2018 г.
Конкурентами украинца являются: Харис Сеферович (Швейцария) за гол в ворота сборной Бельгии, Тимо Вернер (Германия) отличился в матче с Нидерландами, македонец Энис Бардхи забивал Гибралтару и представитель Лихтенштейна Марсель Бюхель забил в ворота сборной Армении.