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Гол Коноплянки за сборную в топ-5 лучших в Лиге Наций

Гол Коноплянки за сборную в топ-5 лучших в Лиге Наций
15:44 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Фото: Твиттер ФФУ

Новости спорта: УЕФА включил точный удар Коноплянки в опрос на лучший гол двух заключительных туров Лини наций.

УЕФА обнародовал топ-5 голов двух последних туров Лиги Наций.

В этом списке есть результативный удар Евгения Коноплянки, который не спас сборную Украины от разгрома в матче с словаками.

Конкурентами украинца являются: Харис Сеферович (Швейцария) за гол в ворота сборной Бельгии, Тимо Вернер (Германия) отличился в матче с Нидерландами, македонец Энис Бардхи забивал Гибралтару и представитель Лихтенштейна Марсель Бюхель забил в ворота сборной Армении.

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Все по теме:

Сборная Украины, УЕФА, Евгений Коноплянка, Лига Наций.
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