Гол Коноплянки за сборную в топ-5 лучших в Лиге Наций

Новости спорта: УЕФА включил точный удар Коноплянки в опрос на лучший гол двух заключительных туров Лини наций.

УЕФА обнародовал топ-5 голов двух последних туров Лиги Наций.

В этом списке есть результативный удар Евгения Коноплянки, который не спас сборную Украины от разгрома в матче с словаками.

Конкурентами украинца являются: Харис Сеферович (Швейцария) за гол в ворота сборной Бельгии, Тимо Вернер (Германия) отличился в матче с Нидерландами, македонец Энис Бардхи забивал Гибралтару и представитель Лихтенштейна Марсель Бюхель забил в ворота сборной Армении.