Алиев дал прогноз на матч Александрия - Динамо

Новости спорта: Бывший игрок киевлян сделал прогноз на центральный матча 16-го тура УПЛ.

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев поделился ожиданиями от центрального матча 16-го тура УПЛ, в котором его родной клуб сыграет на выезде с «Александрией».

«Обе команды в верхней части турнирной таблицы, и «Александрия» сейчас показывает неплохой, силовой футбол. Думаю, что «Динамо» будет там нелегко. Думаю, обе команды забьют, и «Динамо» этот матч доведет до победы. Хотя большие победы у подопечных Хацкевича еще впереди, потому что команда молодая. Самое главное это терпение, а результат и хорошая игра со временем наладятся», — сказал Алиев в эфире FootballHub.

Поединок 16-го тура УПЛ «Александрия» — «Динамо» состоится в воскресенье, 25-го ноября, в 19:30 по киевскому времени.