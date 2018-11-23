Боруссия выкупила забивного форварда Барселоны

Новости спорта: Нападающий Пако Алькасер стал полноправным игроком дортмундской Боруссии, ранее он выступал за Барселону.

Пако перебрался в Дортмунд прошлым летом на правах аренды из Барселоны и прекрасно прижился в новой для себя команде.

Как сообщает официальный сайт Боруссии, Алькасер был официально выкуплен у "сине-гранатовых" и подписал контракт до 2023 года.

По информации Bild, за игрока Дортмунд заплатит прописанные в соглашении с Барселоной 23 млн евро. Еще 5 млн будут выплачены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Пако уже успел забить 8 голов в 6 матчах Бундеслиги и еще раз отметился в Лиге чемпионов, проведя два поединка в этом турнире.