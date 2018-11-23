Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом

Боруссия выкупила забивного форварда Барселоны

Боруссия выкупила забивного форварда Барселоны
17:47 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф

Новости спорта: Нападающий Пако Алькасер стал полноправным игроком дортмундской Боруссии, ранее он выступал за Барселону.

Пако перебрался в Дортмунд прошлым летом на правах аренды из Барселоны и прекрасно прижился в новой для себя команде.

Как сообщает официальный сайт Боруссии, Алькасер был официально выкуплен у "сине-гранатовых" и подписал контракт до 2023 года.

По информации Bild, за игрока Дортмунд заплатит прописанные в соглашении с Барселоной 23 млн евро. Еще 5 млн будут выплачены в качестве бонусов.

В текущем сезоне Пако уже успел забить 8 голов в 6 матчах Бундеслиги и еще раз отметился в Лиге чемпионов, проведя два поединка в этом турнире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Бундеслига, Боруссия, Пако Алькасер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча
02 "Никогда не злите меня": Свитолина получила совет от Дэвида Хэя
03 Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
04 Усик рассказал, с кем было тяжелее: Гассиев - Беллью
05 Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь