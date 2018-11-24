Футбол. Расписание матчей 24 ноября

Сегодня, 24 ноября, состоится ряд примечательных поединков. В частности, в центральной игре 13-го тура АПЛ Тоттенхэм примет Челси, а в центральном матче 13-го тура чемпионата Испании Атлетико примет Барселону.
АПЛ, 13-й тур
17:00 Брайтон - Лестер
17:00 Вест Хэм - Манчестер Сити
17:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
17:00 Уотфорд - Ливерпуль
17:00 Фулхэм - Саутгемптон
17:00 Эвертон - Кардифф
19:30 Тоттенхэм - Челси
Бундеслига, 12-й тур
16:30 Аугсбург - Айнтрахт Ф
16:30 Бавария - Фортуна Дюссельдорф
16:30 Вольфсбург - РБ Лейпциг
16:30 Герта - Хоффенхайм
16:30 Майнц - Боруссия Д
19:30 Шальке - Нюрнберг
Примера, 13-й тур
14:00 Эйбар - Реал Мадрид
17:15 Валенсия - Райо Вальекано
19:30 Уэска - Леванте
21:45 Атлетико - Барселона
Серия А, 13-й тур
16:00 Удинезе - Рома
19:00 Ювентус - СПАЛ
21:30 Интер - Фрозиноне
Лига 1, 14-й тур
18:00 ПСЖ - Тулуза
21:00 Дижон - Бордо
21:00 Кан - Монако
21:00 Нант - Анже
21:00 Реймс - Генгам
21:00 Страсбур - Ним
УПЛ, 16-й тур
14:00 Карпаты - Десна
14:00 Мариуполь - Ворскла
Напомним, вчера Шахтер сенсационно не сумел обыграть ФК Львов.