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Футбол. Расписание матчей 24 ноября

Футбол. Расписание матчей 24 ноября
09:06 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В субботу, 24 ноября, состоится основная масса матчей в топ-чемпионатах Европы.

Сегодня, 24 ноября, состоится ряд примечательных поединков. В частности, в центральной игре 13-го тура АПЛ Тоттенхэм примет Челси, а в центральном матче 13-го тура чемпионата Испании Атлетико примет Барселону.

АПЛ, 13-й тур

17:00 Брайтон - Лестер

17:00 Вест Хэм - Манчестер Сити

17:00 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

17:00 Уотфорд - Ливерпуль

17:00 Фулхэм - Саутгемптон

17:00 Эвертон - Кардифф

19:30 Тоттенхэм - Челси

Бундеслига, 12-й тур

16:30 Аугсбург - Айнтрахт Ф

16:30 Бавария - Фортуна Дюссельдорф

16:30 Вольфсбург - РБ Лейпциг

16:30 Герта - Хоффенхайм

16:30 Майнц - Боруссия Д

19:30 Шальке - Нюрнберг

Примера, 13-й тур

14:00 Эйбар - Реал Мадрид

17:15 Валенсия - Райо Вальекано

19:30 Уэска - Леванте

21:45 Атлетико - Барселона

Серия А, 13-й тур

16:00 Удинезе - Рома

19:00 Ювентус - СПАЛ

21:30 Интер - Фрозиноне

Лига 1, 14-й тур

18:00 ПСЖ - Тулуза

21:00 Дижон - Бордо

21:00 Кан - Монако

21:00 Нант - Анже

21:00 Реймс - Генгам

21:00 Страсбур - Ним

УПЛ, 16-й тур

14:00 Карпаты - Десна

14:00 Мариуполь - Ворскла

Напомним, вчера Шахтер сенсационно не сумел обыграть ФК Львов.

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Бундеслига, Футбол, Лига 1, АПЛ, УПЛ, Примера, Новости футбола.
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