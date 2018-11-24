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УЕФА прокомментировал скандальную информацию о допинг-пробе Рамоса

УЕФА прокомментировал скандальную информацию о допинг-пробе Рамоса
10:50 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф football.ua

Новости спорта: Главная европейская футбольная ассоциация ответила на материал, опубликованный накануне Football Leaks.

Авторы всяческого рода скандальных сенсаций – журналисты Football Leaks ранее опубликовали статью о том, что после финала Лиги чемпионов 2017 года между Реалом и Ювентусом в крови у защитника "королевского клуба" Серхио Рамоса был найден запрещенный препарат.

Якобы этот препарат можно использовать в некоторых случаях, однако клубный врач должен указать в официальном отчете, что дал его игроку. При этом глава медицинской службы Реала указал в своем отчете другой практически аналогичный препарат, в последствии сослался на усталость и стрессовую ситуацию и был якобы прощен. Данную информацию опровергли в УЕФА.

"УЕФА проводит работу по допинг-контролю в строгом соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства. В случае каких либо нарушений УЕФА сообщает о них в ВАДА и ФИФА, предоставляя доказательства и все остальные материалы по делу".

"Что касается вышеупомянутой истории (с Рамосом — прим.) — ВАДА подтвердили, что УЕФА выполнил все надлежащим образом и в соответствии с кодексом", — цитирует заявление организации The Telegraph.

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УЕФА, Серхио Рамос, ФК Реал, Футбол, Новости футбола.
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