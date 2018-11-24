УПЛ. Мариуполь сенсационно обыграл Ворсклу

Новости спорта: Гол Зубкова принес победу Мариуполю в домашнем матче против полтавской Ворсклы.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев, хотя полтавская Ворскла несколько раз могла сравнивать счет.

После этой победы Мариуполь вплотную подобрался к шестерке лидеров - 23 очка, как и у Десны (6-е место). А вот полтавская Ворскла, несмотря, на это поражение, находится на 4-м месте (24 очка). Как видим, разрыв только сокращается.

Гол! Александр Зубков, 58 мин., Мариуполь

Мариуполь — Карпаты 1:0

Голы: Зубков, 58.

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири — Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Игнатенко — Вакула (Горбунов, 90+4), Борячук (Чурко, 79), Зубков.

Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов (Даллку, 55), Сапай (Сергийчук, 82) — Шарпар, Сакив, Скляр — Кулач, Коломоец, Артур (Ребенок, 46).

Предупреждения: Вакула, Игнатенко, Демири, Яворский — Ребенок, Скляр, Шарпар.