УПЛ. Мариуполь сенсационно обыграл Ворсклу

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев, хотя полтавская Ворскла несколько раз могла сравнивать счет.
После этой победы Мариуполь вплотную подобрался к шестерке лидеров - 23 очка, как и у Десны (6-е место). А вот полтавская Ворскла, несмотря, на это поражение, находится на 4-м месте (24 очка). Как видим, разрыв только сокращается.
Гол! Александр Зубков, 58 мин., Мариуполь
Мариуполь — Карпаты 1:0
Голы: Зубков, 58.
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири — Мишнев, Пихаленок (Белый, 85), Игнатенко — Вакула (Горбунов, 90+4), Борячук (Чурко, 79), Зубков.
Ворскла: Шуст — Пердута, Чеснаков, Чижов (Даллку, 55), Сапай (Сергийчук, 82) — Шарпар, Сакив, Скляр — Кулач, Коломоец, Артур (Ребенок, 46).
Предупреждения: Вакула, Игнатенко, Демири, Яворский — Ребенок, Скляр, Шарпар.