Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча

Новости спорта: В центральном матче тура Тоттенхэм нанес первое поражение Челси.

Лондонское дерби: первое поражение Челси в сезоне.

ТОТТЕНХЭМ 3:1 ЧЕЛСИ

Голы: Алли 9, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85

Матч окончен

Арбитр добавил 4 минуты

90 - Педро (Челси) бьет из-за пределов штрафной, но его удар проходит чуть над перекладиной.

85' - ГОООЛ! Отлично завершил атаку Оливье Жиру (Челси).

78' - Замена. Виллиан покидает поле, Оливье Жиру (Челси), свеженький, выходит.

72' - Жоржиньо (Челси) только что получил предупреждение от рефери.

70' - Опасно! Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) пробил после паса Харри Кейн и ему сантиметров не хватило до гола. Чуть выше перекладины.

63' - Эрик Дайер (Тоттенхэм Хотспур) сыграл слишком грубо и нарушил правила. Мартин Аткинсон не пропустил этот момент и свистнул.

58' - Двойная замена у Челси: Росс Баркли и Педро вышли вместо Мораты и Ковачича.

55' - ГООЛ! Какой проход Хын-Мин Сона (Тоттенхэм Хотспур) и в итоге он переиграл голкипера.

51' - Матео Ковачич (Челси) первым среагировал на рикошет внутри штрафной, но пробил намного выше ворот.

49' - Мората в офсайде.

49' - Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур) грубо сыграл. Мартин Аткинсон заметил это и засвистел.

Начался второй тайм

Первый тайм окончен

45+3 - Эден Азар (Челси) получает предупреждение.

45+2 - Кепа Аррисабалага вступил в игру после отличного удара. В нижний угол ворот бил Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур), но переиграть голкипера не смог. Мяч уходит на угловой. Тоттенхэм получает шанс создать опасность у ворот.

38' - Опасный удар от Азара - Льорис переводит мяч на угловой!

27' - Альваро Мората (Челси) забежал далеко в офсайд. Игра прервана.

21' - Виллиан (Челси) обошел защитника внутри штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел далеко от правой штанги.

16' - ГОЛ! Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Кепа Аррисабалага не имел шансов допрыгнуть. Счет 2:0.

13' - Сон мог забивать еще, он вышел один-на-один с голкипером Челси Кепа, но попал в ноги.

11' - Опасно! Кристиан Эриксен делает хороший пас, Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур) подхватывает мяч, но его удар не достиг цели. Мяч проходит чуть выше перекладины.

9' - ГООЛ!!! Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) отправил мяч за спину голкиперу!

5' - Ответ Челси: прострел Виллиана и удар Мораты.

4' - Кепа Аррисабалага делает отличный сейв! После отличного навеса Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) нанес удар головой по центру ворот, но голкипер спас!

1' - Тоттенхэм подает уже второй угловой, который заканчивается неточным ударом Дайера.

Матч начался

Сегодня, 5 ноября, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси» в рамках матча 13-го тура АПЛ.

СОСТАВЫ

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Сон, Алли, Кейн.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Мората, Азар.

Всего одно очко разницы между «Тоттенхэмом» и «Челси», интрига будет жить при любых раскладах, тем более, что в очных встречах соперники эти всегда показывают зрелищную и результативную игру.

Последнее свидание команд – в апреле этого года - закончилось гостевой победой «Тоттенхэма» 1:3.

«Тоттенхэм» в прошедшем туре с минимальным счетом одержал победу над «Кристал Пэлас» (1:0). Для «Челси» последний матч сложился не так удачно. Только ничейного результата смогли добиться аристократы в матче против «Эвертона» (0:0).