Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча

Лондонское дерби: первое поражение Челси в сезоне.
ТОТТЕНХЭМ 3:1 ЧЕЛСИ
Голы: Алли 9, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85
Матч окончен
Арбитр добавил 4 минуты
90 - Педро (Челси) бьет из-за пределов штрафной, но его удар проходит чуть над перекладиной.
85' - ГОООЛ! Отлично завершил атаку Оливье Жиру (Челси).
78' - Замена. Виллиан покидает поле, Оливье Жиру (Челси), свеженький, выходит.
72' - Жоржиньо (Челси) только что получил предупреждение от рефери.
70' - Опасно! Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) пробил после паса Харри Кейн и ему сантиметров не хватило до гола. Чуть выше перекладины.
63' - Эрик Дайер (Тоттенхэм Хотспур) сыграл слишком грубо и нарушил правила. Мартин Аткинсон не пропустил этот момент и свистнул.
58' - Двойная замена у Челси: Росс Баркли и Педро вышли вместо Мораты и Ковачича.
55' - ГООЛ! Какой проход Хын-Мин Сона (Тоттенхэм Хотспур) и в итоге он переиграл голкипера.
51' - Матео Ковачич (Челси) первым среагировал на рикошет внутри штрафной, но пробил намного выше ворот.
49' - Мората в офсайде.
49' - Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур) грубо сыграл. Мартин Аткинсон заметил это и засвистел.
Начался второй тайм
Первый тайм окончен
45+3 - Эден Азар (Челси) получает предупреждение.
45+2 - Кепа Аррисабалага вступил в игру после отличного удара. В нижний угол ворот бил Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур), но переиграть голкипера не смог. Мяч уходит на угловой. Тоттенхэм получает шанс создать опасность у ворот.
38' - Опасный удар от Азара - Льорис переводит мяч на угловой!
27' - Альваро Мората (Челси) забежал далеко в офсайд. Игра прервана.
21' - Виллиан (Челси) обошел защитника внутри штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел далеко от правой штанги.
16' - ГОЛ! Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Кепа Аррисабалага не имел шансов допрыгнуть. Счет 2:0.
13' - Сон мог забивать еще, он вышел один-на-один с голкипером Челси Кепа, но попал в ноги.
11' - Опасно! Кристиан Эриксен делает хороший пас, Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур) подхватывает мяч, но его удар не достиг цели. Мяч проходит чуть выше перекладины.
9' - ГООЛ!!! Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) отправил мяч за спину голкиперу!
5' - Ответ Челси: прострел Виллиана и удар Мораты.
4' - Кепа Аррисабалага делает отличный сейв! После отличного навеса Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) нанес удар головой по центру ворот, но голкипер спас!
1' - Тоттенхэм подает уже второй угловой, который заканчивается неточным ударом Дайера.
Матч начался
Сегодня, 5 ноября, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси» в рамках матча 13-го тура АПЛ.
СОСТАВЫ
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Сон, Алли, Кейн.
«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Мората, Азар.
Всего одно очко разницы между «Тоттенхэмом» и «Челси», интрига будет жить при любых раскладах, тем более, что в очных встречах соперники эти всегда показывают зрелищную и результативную игру.
Последнее свидание команд – в апреле этого года - закончилось гостевой победой «Тоттенхэма» 1:3.
«Тоттенхэм» в прошедшем туре с минимальным счетом одержал победу над «Кристал Пэлас» (1:0). Для «Челси» последний матч сложился не так удачно. Только ничейного результата смогли добиться аристократы в матче против «Эвертона» (0:0).