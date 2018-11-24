Скачать
Воскресенье, 25.11.2018
Бивол - Паскаль. Видео боя
Бивол - Паскаль. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Лебедев - Уилсон. Видео боя
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Футбол. Результаты матчей 24 ноября
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом

Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча

Смотрите фото (4)
Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча
18:54 Сб, 24 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В центральном матче тура Тоттенхэм нанес первое поражение Челси.

Лондонское дерби: первое поражение Челси в сезоне.

ТОТТЕНХЭМ 3:1 ЧЕЛСИ

Голы: Алли 9, Кейн 16, Сон 55 - Жиру 85

Матч окончен

Арбитр добавил 4 минуты

90 - Педро (Челси) бьет из-за пределов штрафной, но его удар проходит чуть над перекладиной.

85' - ГОООЛ! Отлично завершил атаку Оливье Жиру (Челси).

78' - Замена. Виллиан покидает поле, Оливье Жиру (Челси), свеженький, выходит.

72' - Жоржиньо (Челси) только что получил предупреждение от рефери.

70' - Опасно! Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) пробил после паса Харри Кейн и ему сантиметров не хватило до гола. Чуть выше перекладины.

63' - Эрик Дайер (Тоттенхэм Хотспур) сыграл слишком грубо и нарушил правила. Мартин Аткинсон не пропустил этот момент и свистнул.

58' - Двойная замена у Челси: Росс Баркли и Педро вышли вместо Мораты и Ковачича.

55' - ГООЛ! Какой проход Хын-Мин Сона (Тоттенхэм Хотспур) и в итоге он переиграл голкипера.

51' - Матео Ковачич (Челси) первым среагировал на рикошет внутри штрафной, но пробил намного выше ворот.

49' - Мората в офсайде.

49' - Мусса Сиссоко (Тоттенхэм Хотспур) грубо сыграл. Мартин Аткинсон заметил это и засвистел.

Начался второй тайм

Первый тайм окончен

45+3 - Эден Азар (Челси) получает предупреждение.

45+2 - Кепа Аррисабалага вступил в игру после отличного удара. В нижний угол ворот бил Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур), но переиграть голкипера не смог. Мяч уходит на угловой. Тоттенхэм получает шанс создать опасность у ворот.

38' - Опасный удар от Азара - Льорис переводит мяч на угловой!

27' - Альваро Мората (Челси) забежал далеко в офсайд. Игра прервана.

21' - Виллиан (Челси) обошел защитника внутри штрафной и пробил по воротам, но мяч полетел далеко от правой штанги.

16' - ГОЛ! Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) прошел сквозь оборону и с края штрафной нанес удар в нижний угол ворот. Кепа Аррисабалага не имел шансов допрыгнуть. Счет 2:0.

13' - Сон мог забивать еще, он вышел один-на-один с голкипером Челси Кепа, но попал в ноги.

11' - Опасно! Кристиан Эриксен делает хороший пас, Хын-Мин Сон (Тоттенхэм Хотспур) подхватывает мяч, но его удар не достиг цели. Мяч проходит чуть выше перекладины.

9' - ГООЛ!!!  Деле Алли (Тоттенхэм Хотспур) отправил мяч за спину голкиперу!

5' - Ответ Челси: прострел Виллиана и удар Мораты.

4' - Кепа Аррисабалага делает отличный сейв! После отличного навеса Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур) нанес удар головой по центру ворот, но голкипер спас!

1' - Тоттенхэм подает уже второй угловой, который заканчивается неточным ударом Дайера.

Матч начался

Сегодня, 5 ноября, «Тоттенхэм» примет на своем поле «Челси» в рамках матча 13-го тура АПЛ.

СОСТАВЫ

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Сиссоко, Дайер, Эриксен, Сон, Алли, Кейн.

«Челси»: Кепа, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Виллиан, Мората, Азар.

Всего одно очко разницы между «Тоттенхэмом» и «Челси», интрига будет жить при любых раскладах, тем более, что в очных встречах соперники эти всегда показывают зрелищную и результативную игру. 

Последнее свидание команд – в апреле этого года - закончилось гостевой победой «Тоттенхэма» 1:3. 

«Тоттенхэм» в прошедшем туре с минимальным счетом одержал победу над «Кристал Пэлас» (1:0). Для «Челси» последний матч сложился не так удачно. Только ничейного результата смогли добиться аристократы в матче против «Эвертона» (0:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Челси, АПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоттенхэм 3:1 Челси: события матча
02 "Никогда не злите меня": Свитолина получила совет от Дэвида Хэя
03 Бывший соперник Усика победил Устинова техническим нокаутом
04 Усик рассказал, с кем было тяжелее: Гассиев - Беллью
05 Динамо планирует усилить атаку дебютантом сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь