Футбол. Результаты матчей 24 ноября

Новости спорта: Результаты матчей европейских топ-чемпионатов субботы, 24 ноября.

24 ноября в топ-чемпионатах Европы состоялось много интересных матче. В частности, в английской Премьер-лиге Тоттенхэм обыграл Чесли, Манчестер Юнайтед сенсационно дома не сумел победить Криастал Пэлас. В Бундеслиге Бавария продолжает серию неудовлетворительных результатов: на этот раз мюнхенцы дома не сумели обыграть Фортуну. В испанской Примере Реал неожиданно крупно проиграл Эйбару, а Барселона и Атлетико поделили очки.

В серии А Ювентус благодаря голам Роналду и Манджукича победил СПАЛ. В Лиге 1 ПСЖ добыл очередную победу. Кроме того, в украинской Премьер-лиге состоялись 2 матча Карпаты дома уступили Десне, а Мариуполь минимально победил Ворсклу.

УПЛ, 16-й тур

Карпаты 0 - 2 Десна

Мариуполь 1 - 0 Ворскла

АПЛ, 13-й тур

Брайтон 1 - 1 Лестер

Вест Хэм 0 - 4 Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед 0 - 0 Кристал Пэлас

Уотфорд 0 - 3 Ливерпуль

Фулхэм 3 - 2 Саутгемптон

Эвертон 1 - 0 Кардифф

Тоттенхэм 3 - 1 Челси

Бундеслига, 12-й тур

Аугсбург 1 - 3 Айнтрахт Ф

Бавария 3 - 3 Фортуна Дюссельдорф

Вольфсбург 1 - 0 РБ Лейпциг

Герта 3 - 3 Хоффенхайм

Майнц 1 - 2 Боруссия Д

Шальке 5 - 2 Нюрнберг

Примера, 13-й тур

Эйбар 3 - 0 Реал Мадрид

Валенсия 3 - 0 Райо Вальекано

Уэска 2 - 2 Леванте

Атлетико 1 - 1 Барселона

Серия А, 13-й тур

Удинезе 1 - 0 Рома

Ювентус 2 - 0 СПАЛ

Интер 3 - 0 Фрозиноне

Лига 1, 14-й тур

ПСЖ 1 - 0 Тулуза

Дижон 0 - 0 Бордо

Кан 0 - 1 Монако

Нант 1 - 1 Анже

Реймс 2 - 1 Генгам

Страсбур 0 - 1 Ним