Футбол. Результаты матчей 24 ноября

24 ноября в топ-чемпионатах Европы состоялось много интересных матче. В частности, в английской Премьер-лиге Тоттенхэм обыграл Чесли, Манчестер Юнайтед сенсационно дома не сумел победить Криастал Пэлас. В Бундеслиге Бавария продолжает серию неудовлетворительных результатов: на этот раз мюнхенцы дома не сумели обыграть Фортуну. В испанской Примере Реал неожиданно крупно проиграл Эйбару, а Барселона и Атлетико поделили очки.
В серии А Ювентус благодаря голам Роналду и Манджукича победил СПАЛ. В Лиге 1 ПСЖ добыл очередную победу. Кроме того, в украинской Премьер-лиге состоялись 2 матча Карпаты дома уступили Десне, а Мариуполь минимально победил Ворсклу.
УПЛ, 16-й тур
Карпаты 0 - 2 Десна
Мариуполь 1 - 0 Ворскла
АПЛ, 13-й тур
Брайтон 1 - 1 Лестер
Вест Хэм 0 - 4 Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед 0 - 0 Кристал Пэлас
Уотфорд 0 - 3 Ливерпуль
Фулхэм 3 - 2 Саутгемптон
Эвертон 1 - 0 Кардифф
Тоттенхэм 3 - 1 Челси
Бундеслига, 12-й тур
Аугсбург 1 - 3 Айнтрахт Ф
Бавария 3 - 3 Фортуна Дюссельдорф
Вольфсбург 1 - 0 РБ Лейпциг
Герта 3 - 3 Хоффенхайм
Майнц 1 - 2 Боруссия Д
Шальке 5 - 2 Нюрнберг
Примера, 13-й тур
Эйбар 3 - 0 Реал Мадрид
Валенсия 3 - 0 Райо Вальекано
Уэска 2 - 2 Леванте
Атлетико 1 - 1 Барселона
Серия А, 13-й тур
Удинезе 1 - 0 Рома
Ювентус 2 - 0 СПАЛ
Интер 3 - 0 Фрозиноне
Лига 1, 14-й тур
ПСЖ 1 - 0 Тулуза
Дижон 0 - 0 Бордо
Кан 0 - 1 Монако
Нант 1 - 1 Анже
Реймс 2 - 1 Генгам
Страсбур 0 - 1 Ним