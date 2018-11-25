Рианчо: Я никогда не хотел стать главным тренером Динамо

Новости спорта: Испанский специалист Рауль Рианчо заявил, что никогда не брал на себя роль главного тренера в киевском Динамо.

"Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины", — начал Рианчо.

"Считаю, мы отлично взаимодействовали в связке: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. После шести лет без чемпионского титула мы опередили могущественный Шахтер, и это было заслугой всей команды. Не кого-то одного или двоих — всего коллектива, футболистов и тренерского штаба. Важно понять: я не работал на Реброва, я работал вместе с Ребровым, а оба мы трудились на благо киевского Динамо. Мы были командой, это знает вся Украина".

"Но главными в этой истории были все же футболисты. Игроки принесли нам успех. Тренеры выработали только модель игры. Эта модель внедрялась в юношеских и молодёжной командах клуба. На третий год после её внедрения «Динамо» выиграло чемпионат по всем возрастным категориям".

"И, главное, я никогда не хотел стать главным тренером киевского Динамо, это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые теплые чувства к этому клубу, он навсегда в моем сердце. У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убеждён, в самом скором времени принесёт результат", — сказал Рианчо в интервью Чемпионат.