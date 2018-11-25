Боруссии нужен футболист Реала

Новости спорта: Ранее дортмундцы купили форварда "Барселоны"

Дортмундская «Боруссия» планирует выкупить защитника Ашрафа Хакими.

Контракт марокканца принадлежит «Реалу», а за «Боруссию» защитник выступает на правах аренды.

Впрочем, после выкупа у «Барселоны» форварда Пако Алькасера немцы переключились на защитника «Реала», о чем сообщил директор клуба Ханс-Йоахим Вацке.

«Дорогой Пако Алькасер, добро пожаловать в «Боруссию».

Мы хотим сделать так же (выкупить права на игрока) с Ашрафом Хакими, хоть это и будет непросто».

На счету Хакими 11 матчей в этом сезоне, один гол и 5 результативных передач.