Ярмоленко сдал положительную допинг-пробу

Новости спорта: Защитник Черноморца Артем Ярмоленко сдал положительный тест на допинг.

В эфире передачи Великий футбол вышел сюжет, в котором сообщалось о положительной допинг-пробе. Ее сдал защитник Черноморца Артем Ярмоленко.

Пробу игрок одесской команды сдал еще в августе. В итоге был обнаружен препарат остарин, который внесен в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

Изначально Ярмоленко светила четырехлетняя дисквалификация по этому делу. Однако сообщается, что он решил активно сотрудничать со следствием, из-за чего она может быть сокращена до двух лет.

Примечательно, что у главного тренера одесситов Ангела Червенкова спрашивали насчет ситуации с Ярмоленко. Однако тот стал ссылаться на травму футболиста.

«Я знаю, что он лечится. Только руководство может дать точный, окончательный ответ. У него такая травма, которую я не могу обсуждать», — цитирует слова Червенкова официальный сайт клуба.

В то же время, генеральный директор Моряков Анатолий Мисюра подчеркнул, что препарат появился в крови футболиста не по вине медицинского штаба клуба. Однако зарплату защитнику продолжают выплачивать.

«Мы делали на него ставку, он прогрессировал. Препарат попал в его организм не с подачи медицинского персонала. Это недоработка самого игрока. Он нарушил условия договора, но зарплату ему продолжаем выплачивать. Ярмоленко – член нашей команды, мы его не бросим. Будем поддерживать нашего футболиста, но рассмотрим финансовую составляющую», – сказал Мисюра в комментарии программе «Великий футбол».

Артем Ярмоленко является игроком одесской команды c 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в двух поединках за Моряков на старте сезона, после чего на поле не появлялся.

Это не первый случай с допинговым делом в украинском футболе. Ранее полуторагодичную дисквалификацию отсидел защитник Александрии Станислав Микицей.