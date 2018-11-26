Дембеле может спровоцировать возвращение Неймара в Барселону

Новости спорта: Усман Дембеле намерен покинуть клуб, а его заменой на Камп Ноу может стать нападающий Пари Сен-Жермен Неймар.

21-летний вингер попросил боссов "блаугранас" о трансфере, сообщает Goal.com.

Усман Дембеле хочет покинуть Барсу в зимнее трансферное окно. По информации издания, такой ход событий может помочь каталонцам вернуть форварда ПСЖ Неймара, который перебрался в чемпионат Франции летом 2017 года за рекордные 222 млн евро именно из Барселоны.

Напомним, что на прошлой неделе Барселона поставила ультиматум Дембеле – француз рисковал остаться без футбола. Однако, накануне Усман вышел на поле в матче с Атлетико и забитым мячом принес ничью команде Вальверде.