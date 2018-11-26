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Назван лучший игрок 16-го тура УПЛ

Назван лучший игрок 16-го тура УПЛ
11:56 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф УПЛ Фото: УПЛ

Новости спорта: Полузащитник Александрии Андрей Цуриков признан лучшим игроком 16-го тура УПЛ.

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 16 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли: Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко, Йожеф Сабо, Виктор Грачев, Олег Венглинский, Александр Сопко.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Александрии" Андрей Цуриков, который стал главным героем матча с "Динамо". Он значительно опередил остальных претендентов.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Александрия, Новости футбола, Андрей Цуриков.
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