Назван лучший тренер 16-го тура УПЛ

Новости спорта: Премьер-лига объявила лучшего тренера по итогам 16-го тура чемпионата.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу, проанализировав итоги 16-го тура Премьер-лиги, выбрало лучшего наставника команды игровой недели.

Со средним баллом в 4,8 (максимум - 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Александрии" Владимиру Шарану, команда которого дома добыла победу над "Динамо" 2:1.

Отметим, что это третье признание для наставника "горожан" в текущем сезоне. Ранее специалиста признавали лучшим по итогам 4-го и 12-го туров УПЛ.

Напомним, что лучшим тренером 15-го тура УПЛ был признан наставник "Динамо" Александр Хацкевич.