Легендарный тренер может возглавить Баварию

Новости спорта: Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер может стать новым тренером Баварии, сменив Нико Ковача.

"Бавария" рассматривает кандидатуру Арсен Венгера на случай, если Нико Ковач будет отправлен в отставку. По данным Bild, кандидатура легендарного француза является приоритетной для руководителей мюнхенского клуба.

"Бавария" может уволить Ковача. Это произойдет в случае поражения от "Бенфики" в ближайшем матче Лиги чемпионов. Пока немці идут на первом месте в группе (10 очков), Бенфика на третьем месте (4 очка).

Но, в Бундеслиге Бавария идет на 5-м месте, что не может устраивать руководство клуба.

«Бавария» рассматривает француза, так как он является свободным уже полгода и хорошо владеет немецким языком.