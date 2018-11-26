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Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости

Фонсека: Сегодня вся страна проснулась и увидела новости
20:13 Пн, 26 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека пообщался с прессой накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Хоффенхайма.

Перед ключевым матчем Лиги чемпионов в Германии наставник украинской команды дал пресс-конференцию:

“Мы осознаем, что до конца группового этапа осталось всего два поединка, так что для выхода в плей-офф нас устроит только один результат. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние, так как у соперника похожая ситуация.

Думаю, ничего сильно не изменилось с первого матча команд. «Хоффенхайм» показывает отличную игру, продолжает подниматься в турнирной таблице Бундеслиги. Нам нужно показывать наш футбол. 

Шахтер всегда остается верен своим принципам и всегда показывает свою игру. Мы всегда будем оставаться самими собой. Шахтер всегда проявляет инициативу, всегда старается владеть мячом. Нам нравится быть на половине поля соперника и атаковать. Мы никогда не отойдем от этого курса. Могу уверенно заявить, что пока Шахтер находится в моих руках, то оборонительного футбола в нашей команде не будет.

С уверенностью могу заявить, что завтра команда будет сосредоточена исключительно на игре. Понятно, что сегодня вся страна проснулась и увидела новости, но, честно говоря, пока что нас это прямым образом никак не коснулось. Команда должна настраиваться на завтрашнюю игру, не отвлекаясь на другие вопросы”,- заявил Фонсека на пресс-конференции.

Матч Хоффенхайм – Шахтер состоится во вторник, 27-го ноября (начало в 22:00).

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Хоффенхайм, Паулу Фонсека.
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