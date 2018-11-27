Месси: Хочу прогрессировать каждый день

Новости спорта: Лионель Месси намерен продолжать побеждать.

Лидер Барселона Лионель Месси заявил, что все еще хочет прогрессировать и завоевывать титулы, а не довольствоваться тем, что есть.

"Моя главная задача - продолжать расти, а не довольствоваться тем, чего я добился. Я хочу все время прогрессировать, выполнять больше задач и выигрывать больше титулов. Я считаю себя конкурентоспособным. Мне всегда нравится побеждать, вообще не люблю проигрывать.

Я вижу себя плеймейкером, который много работает с мячом, а не бомбардиром", - цитирует Месси Marca.

Отметим, что в 11 турах чемпионата Испании Месси забил 9 голов и совершил 5 результативных передач и получив одну желтую карточку.