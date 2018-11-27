Цыганык: Арбитры судят Динамо не так, как другие команды

Новости спорта: Ведущий программы "Профутбол"Игорь Цыганык прокомментировал работу арбитров на матчах Динамо.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык прокомментировал работу арбитров в матчах с участием "Динамо"в этом сезоне.

"Хочу сказать, что арбитры судят «Динамо» не так, как другие команды. Те атаки, которые были в начале сезона на Можаровского, Труханова, не прошли зря.

Безусловно, получать на четвертой минуте в свои ворота 0:1, в ситуации, когда можно было свистнуть штрафной, это совсем другая история. И заметна эта предвзятость по отношению к "Динамо"на протяжении всего поединка (матч с "Александрией" (1:2) – прим.). Там не свистнул, там не заметил... И это все идет с начала чемпионата.

Наехали, двух судей дисквалифицировали, и другие боятся. Это нечестно, и так быть не должно", – сказал Цыганык в эфире программы "Профутбол".