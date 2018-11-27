Ворскла подписала экс-футболиста Фенербахче

Новости спорта: В трансфере поспособствовал бывший игрок полтавчан Арменд Даллку

Полтавская «Ворскла» подписала 20-летнего атакующего полузащитника Адениса Шала. Об этом сообщает издание gazetatema.net.

Шала недавно сменил сборную Косово U-21 на сборную Албании U-21. В трансфере поспособствовал бывший футболист «Ворсклы», а ныне капитан косовской «Приштины» Арменд Даллку.

На портале transfermarkt.de Шала уже значится игроком второй команды «Ворсклы», а контракт был подписан 25-го октября.

Аденис Шала — уроженец Приштины. До последнего времени игрок выступал за дублеров турецкого «Фенербахче».