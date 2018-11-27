Мораес - о предстоящем матче против Хоффенхайма в Лиге чемпионов

Новости спорта: Форвард готовится к противостоянию в Лига чемпионов.

Во вторник вечером «Шахтер» на выезде сразится с «Хоффенхаймом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард гостей Жуниор Мораес отметил, что полностью восстановился после недавней травмы и готов играть.

«Для нас этот матч - как финал. Все очень сосредоточены и стремятся получить положительный результат. Чувствую себя хорошо, не ощущаю никакого дискомфорта».

«Готов сделать все от себя зависящее для победы», - сказал Мораес.

Лидирует в группе «Манчестер Сити» с 9 очками. У «Лиона» 6 пунктов, а «Хоффенхайм» и «Шахтер» набрали 3 и 2 балла соответственно.