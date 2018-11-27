Хоффенхайм - Шахтер: онлайн трансляция матча

Новости спорта: Сегодня "Шахтер" сыграет в гостях с "Хоффенхаймом" за еврокубковую весну.

Во вторник, 27 ноября, на стадионе "Райн-Некар-Арена" в Зинсхайме (Германия) донецкий Шахтер сыграет против Хоффенхайма матч 5-го тура Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 27 ноября (вторник)

22:00 Хоффенхайм - Шахтер

Матч, в котором обе команды устроит только победа. Пока что Шахтер замыкает квартет группы F, но сохраняет шансы не только на Лигу Европы, но и на Лигу чемпионов весной 2019 года. Для этого горнякам нужно выигрывать две заключительные игры. В случаи сегодняшнего поражения Шахтер теряет шансы даже на Лигу Европы.

В активе горняков две ничьи и два поражения от Манчестер Сити.





Отметим, что в Германию Паулу Фонсека взял 20 игроков. Не поехал Марлос, который все еще залечивает травму и Ракицкий, который получил новое повреждение. Зато в строю форвард Мораес и полузащитники Тайсон, Степаненко (была простуда во время игр за сборную).

СОСТАВ ШАХТЕРА

БУКМЕКЕРЫ

Согласно оценкам аналитиков Parimatch, сейчас главный претендент на победу – "Хоффенхайм". В пользу немцев говорит и привезенная из Украины ничья и то, что теперь предстоит играть в родных стенах. С другой стороны, если говорить о выходе из группы, тут эксперты отдают предпочтение "Шахтеру" (17% против 9" у немцев).

В последних матчах своих чемпионатов Шахтер не смог обыграть Львов (0:0), а Хоффенхайм на выезде не смог обыграть Герту (3:3).

"Мы осознаем, что до конца группового этапа осталось всего два поединка, так что для выхода в плей-офф нас устроит только один результат. Думаю, нас ждет очень интересное противостояние, так как у соперника похожая ситуация.

Думаю, ничего сильно не изменилось с первого матча команд. Хоффенхайм показывает отличную игру, продолжает подниматься в турнирной таблице Бундеслиги. Нам нужно показывать наш футбол.

Шахтер всегда остается верен своим принципам и всегда показывает свою игру. Мы всегда будем оставаться самими собой. Шахтер всегда проявляет инициативу, всегда старается владеть мячом. Нам нравится быть на половине поля соперника и атаковать. Мы никогда не отойдем от этого курса. Могу уверенно заявить, что пока Шахтер находится в моих руках, то оборонительного футбола в нашей команде не будет", - заявил Фонсека перед матчем.

27 ноября в 22:00 в кинотеатрах Multiplex покажут данный матч (Киев, Кривой Рог, Днепр). Также, прямая трансляция на ТК "Футбол 1".

Во втором матче группы F Лион будет принимать Манчестер Сити (22:00). В первом матче этих команд Лион в Англии сумел обыграть команду Гвардиолы.

Напомним, 19 сентября, в первом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА (квартет F) футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с немецким "Хоффенхаймом" (2:2) .

Обзор матча:

Мячи на стадионе "Металлист" в Харькове забивали Исмаили (27) и Майкон (81) - у "горняков"; Флориан Гриллич (6) и Говард Нордтвейт (38) - у гостей.