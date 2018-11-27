Немецкая пресса в ожидании матча Хоффенхайм - Шахтер

Новости спорта: Немецкие издания анонсируют поединок 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Хоффенхаймом" и "Шахтером".

Сегодня на 30-тысячной "Вирзоль-Рейн-Неккар-арене" донецкому Шахтеру предстоит сыграть важнейший матч Лиги чемпионов за еврокубковую весну.

Немецкая пресса дала свои оценки предстоящему матчу.

Журналисты называют стартовые составы команд на матч. Интересно, что у Шахтера, по мнению немцев, на левом фланге сыграет Болбат, а на правом - Коваленко. Также, присутствует Ракицкий, который точно не сыграет в этом матче из-за травмы.

Весь состав украинцев выглядит так: Пятов, Хочолава, Ракицкий, Бутко, Исмаили - Степаненко, Майкон - Болбат, Коваленко, Тайсон - Мораес.

Для главного наставника Хоффенхайма немецкие СМИ ставят в пример разгромы от Пепа Гвардиолы над донецким Шахтером 0:3 и 6:0.

Напомним, в первом матче эти команды сыграли 2:2 на харьковском стадионе Металлист.

27 ноября в 22:00 в кинотеатрах Multiplex покажут данный матч (Киев, Кривой Рог, Днепр). Также, прямая трансляция на ТК "Футбол 1".