СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018

Новости спорта: Журналист Onda Cero Эктор Фернандес поделился инсайдом о победителе «Золотого мяча» в 2018 году.

Как сообщает радионстанция Onda Cero, обладателем Золотого мяча 2018 года станет хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич.

3-го декабря Модрич получит свою награду на специальной церемонии.

LUKA MODRIC será el BALÓN DE ORO 2018 1. Luka Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Antoine Griezmann Informa @Hectorfernandez en #Radioestadio pic.twitter.com/ZzuyMLbkL7 — Radioestadio (@Radioestadio) 27 ноября 2018 г.

Кроме того, издание рассказывает, что в тройку лучших также войдут Криштиану Роналду и Антуан Гризманн. Ранее сообщалось, что после подсчета половины голосов в тройку входили Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.

Напомним, предыдущие 10 лет «Золотой мяч» неизменно уходил либо к Роналду, либо к Лионелю Месси из «Барселоны».