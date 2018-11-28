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СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018

СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018
14:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Журналист Onda Cero Эктор Фернандес поделился инсайдом о победителе «Золотого мяча» в 2018 году.

Как сообщает радионстанция Onda Cero, обладателем Золотого мяча 2018 года станет хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич.

3-го декабря Модрич получит свою награду на специальной церемонии.

Кроме того, издание рассказывает, что в тройку лучших также войдут Криштиану Роналду и Антуан Гризманн. Ранее сообщалось, что после подсчета половины голосов в тройку входили Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.

Напомним, предыдущие 10 лет «Золотой мяч» неизменно уходил либо к Роналду, либо к Лионелю Месси из «Барселоны».

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Лука Модрич, Золотой мяч, Новости футбола.
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