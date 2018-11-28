СМИ узнали, кто получит Золотой мяч 2018

Как сообщает радионстанция Onda Cero, обладателем Золотого мяча 2018 года станет хорватский полузащитник мадридского Реала Лука Модрич.
3-го декабря Модрич получит свою награду на специальной церемонии.
LUKA MODRIC será el BALÓN DE ORO 2018
1. Luka Modric
2. Cristiano Ronaldo
3. Antoine Griezmann
Informa @Hectorfernandez en #Radioestadio pic.twitter.com/ZzuyMLbkL7
— Radioestadio (@Radioestadio) 27 ноября 2018 г.
Кроме того, издание рассказывает, что в тройку лучших также войдут Криштиану Роналду и Антуан Гризманн. Ранее сообщалось, что после подсчета половины голосов в тройку входили Килиан Мбаппе и Рафаэль Варан.
Напомним, предыдущие 10 лет «Золотой мяч» неизменно уходил либо к Роналду, либо к Лионелю Месси из «Барселоны».