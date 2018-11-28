Футбол. Где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 28 ноября

28 ноября состоятся 8 матчей Лиги чемпионов. В прямом эфире по ТВ в Украине будут показаны 3 встречи: Локомотив М - Галатасарай Футбол 2, Атлетико - Монако (Футбол 1) и ПСЖ - Ливерпуль (Футбол 1). За ходом остальных поединков онлайн можно будет следить в передаче "Ліга Чемпіонів. ONLINE" на канале Футбол 2, начало эфира в 21:50 по киевскому времени.
группа A
19:55 Атлетико Мадрид - Монако Футбол 1
22:00 Боруссия Д - Брюгге
группа B
22:00 Тоттенхэм - Интер Милан
22:00 ПСВ Эйндховен - Барселона
группа C
22:00 ПСЖ - Ливерпуль Футбол 1
22:00 Наполи - Црвена Звезда
группа D
19:55 Локомотив М - Галатасарай Футбол 2
22:00 Порту - Шальке