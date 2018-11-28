Президент Ворсклы: Арсенал прилетит в Киев, но игры может не быть

Новости спорта: Роман Черняк не уверен, что лондонцы приедут в Киев.

Президент полтавской Ворсклы Роман Черняк высказался насчет ситуации с поединком против лондонского Арсенала, который должен состояться 29 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы.

"Ни мы, ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве, не знают причину переноса. Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не говорил. К тому же, НСК Олимпийский не готов к проведению поединка. Болельщики купили билеты в Полтаву, а это не только билеты на стадион, но и на самолеты, поезда и автобусы.

Что будет с этими билетами? Или как продать билеты на НСК Олимпийский на 70 тысяч фанатов? Это решение было поспешным. Также непонятно, будет ли матч вообще? Сегодня нужно провести предварительную подготовку к игре и провести пресс-конференцию. Но где и как?

Мы сейчас в Полтаве. У нас имеется запасной стадион — Львов-Арена. Мы разговариваем с УЕФА. Они предлагают нам сыграть в Киеве, в 350 км от Полтавы. Но я могу сказать с уверенностью, что Арсенал прилетит в столицу.

Игры может вообще не быть? Да, такая возможность существует. Решение приняли не посоветовавшись с клубами. Сейчас есть неопределенность. Решение было принято вчера вечером. К кому обратиться? Мы готовы разговаривать. Наша задача состоит в том, чтобы наши фанаты лицезрели за игрой на нашей арене. Мы потратили много денег на реконструкцию стадиона.

Увы, у меня нет ответа сейчас. Потому что это не я решаю. Если смогут провести наш матч в Киеве, мы сыграем. Но я не вижу никаких предпосылок для проведения матча на киевском стадионе", - заявил Черняк.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча, которая будет доступна в этой статье 29 ноября, начиная с 19:55 по киевскому времени.