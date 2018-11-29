Нурмагомедов, Ди Каприо, Саркози: какие звезды посетили матч ПСЖ - Ливерпуль

На матч ПСЖ против финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона (Ливерпуль) пришло посмотреть много интересных личностей. Изюминку добавлял тот факт, что парижанам нужна была только победа, чтобы продолжать бороться за путевку в плей-офф.
На трибунах можно было увидеть, как президентов, так и звезд спорта и шоу-бизнеса.
Камеры выхватили бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который победил Конора Макгрегора.
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
Экс-президент Франции Николя Саркози.
Известный американский актер Леонардо Ди Каприо, который пытался скрыться от болельщиков. Обладатель Оскара был со своей спутницей - Камми Морроне.
Напомним, сам матч закончился победой ПСЖ над Ливерпулем со счетом 2:1, что позволило команде Тухеля обойти мерсисайдцев и занять проходное место в группе. Но впереди еще заключительный тур Лиги чемпионов.