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Нурмагомедов, Ди Каприо, Саркози: какие звезды посетили матч ПСЖ - Ливерпуль

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Нурмагомедов, Ди Каприо, Саркози: какие звезды посетили матч ПСЖ - Ливерпуль
08:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Селебрити посетили интересный матч Лиги чемпионов на Парк-де-Пренс.

На матч ПСЖ против финалиста Лиги чемпионов прошлого сезона (Ливерпуль) пришло посмотреть много интересных личностей. Изюминку добавлял тот факт, что парижанам нужна была только победа, чтобы продолжать бороться за путевку в плей-офф.

На трибунах можно было увидеть, как президентов, так и звезд спорта и шоу-бизнеса.

Камеры выхватили бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который победил Конора Макгрегора.

Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Экс-президент Франции Николя Саркози.

Известный американский актер Леонардо Ди Каприо, который пытался скрыться от болельщиков. Обладатель Оскара был со своей спутницей - Камми Морроне.

Напомним, сам матч закончился победой ПСЖ над Ливерпулем со счетом 2:1, что позволило команде Тухеля обойти мерсисайдцев и занять проходное место в группе. Но впереди еще заключительный тур Лиги чемпионов.

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Париж, УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, ФК ПСЖ.
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