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Комментарий УЕФА по переносу матча Ворскла - Арсенал

Комментарий УЕФА по переносу матча Ворскла - Арсенал
09:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В УЕФА прокомментировали перенос из Полтавы в Киев матча Ворскла - Арсенал.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по решению перенести матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом в Киев.

«Решением правительства Украины 26-го ноября 2018 года в отдельных регионах страны было введено военное положение. В свете этого исключительного решения УЕФА был вынужден в срочном порядке пересмотреть возможные последствия проведения 29-го ноября матча группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом».

Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков.

УЕФА тесно работает с ФФУ, чтобы обеспечить проведение матча в Киеве на НСК «Олимпийский». Это решение касается матча «Ворскла» - «Арсенал». УЕФА продолжает тесное сотрудничество с ФФУ в вопросах оценки всех последствий и осложнений, связанных с проведением матчей в отдельных районах Украины в ближайшем будущем.

Также УЕФА пошлет в Украину старших экспертов по безопасности для дальнейшего изучения ситуации и потенциальных последствий в вопросах обеспечения безопасности на будущих матчах в турнирах УЕФА. Мы сожалеем о неудобствах для болельщиков «Ворсклы», связанных с переносом матча», – сообщили в УЕФА.

Так что, сегодня матч Лиги Европы Восркла - Арсенал пройдет не в Полтаве. а в Киеве - на НСК "Олимпийский". Начало матча: 19:55.

Прямая трансляция матча Ворскла — Арсенал онлайн, состоится на телеканале Футбол 1. 

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УЕФА, Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Ворскла.
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