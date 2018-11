Комментарий УЕФА по переносу матча Ворскла - Арсенал

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление по решению перенести матч между полтавской Ворсклой и лондонским Арсеналом в Киев.

«Решением правительства Украины 26-го ноября 2018 года в отдельных регионах страны было введено военное положение. В свете этого исключительного решения УЕФА был вынужден в срочном порядке пересмотреть возможные последствия проведения 29-го ноября матча группового этапа Лиги Европы между «Ворсклой» и «Арсеналом».

Срочное решение УЕФА о переносе матча в Киев продиктовано внезапным введением военного положения и неопределенностью обстановки в плане безопасности в отдельных районах Украины, особенно учитывая крайне сжатые сроки для оценки всех рисков.

УЕФА тесно работает с ФФУ, чтобы обеспечить проведение матча в Киеве на НСК «Олимпийский». Это решение касается матча «Ворскла» - «Арсенал». УЕФА продолжает тесное сотрудничество с ФФУ в вопросах оценки всех последствий и осложнений, связанных с проведением матчей в отдельных районах Украины в ближайшем будущем.

Также УЕФА пошлет в Украину старших экспертов по безопасности для дальнейшего изучения ситуации и потенциальных последствий в вопросах обеспечения безопасности на будущих матчах в турнирах УЕФА. Мы сожалеем о неудобствах для болельщиков «Ворсклы», связанных с переносом матча», – сообщили в УЕФА.

UEFA’s Emergency Panel has today taken the decision to relocate FC Vorskla’s UEFA @EuropaLeague group stage match against Arsenal from Poltava to Kyiv, following the introduction of martial law into certain regions in Ukraine.



— UEFA (@UEFA) 27 ноября 2018 г.