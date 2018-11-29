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Наполи разгромил Црвену Звезду, обойдя ПСЖ и Ливерпуль: обзор матча (Видео)

Наполи разгромил Црвену Звезду, обойдя ПСЖ и Ливерпуль: обзор матча (Видео)
11:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Наполи в 5-м туре Лиги чемпионов ожидаемо обыграл Црвену Звезду и имеет все шансы выйти в плей-офф с первого места.

Итальянский Наполи с первых минут взялся за разгром сербского клуба. Победа со счетом 3:1 позволила неополитанцам возглавить группу, обойдя ПСЖ и Ливерпуль.

Наполи — Црвена Звезда 3:1

Голы: Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52 — Бен-Набуан, 57

Наполи: Оспина — Максимович, Альбиоль (Хисай, 46), Кулибали, Руй — Аллан, Гамшик, Руис — Кальехон (Рог, 86), Мертенс, Инсинье (Зьелински, 77)

Црвена Звезда: Борян — Симич (Эбесилио, 77), Бабич, Дегенек, Родич — Гобелич, Крстичич — Бен-Набуан, Марин, Срнич (Йованчич, 64) — Стоилькович (Йовелич, 46)

Предупреждения: Хисай — Крстичич, Йованчич, Гобелич.

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Напомним, игрок Наполи Дрис Мертенс благодаря дублю в ворота Цврены Звезды претендует на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов.

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Наполи, ПСЖ, Лига Чемпионов, Ливерпуль, Црвена Звезда.
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