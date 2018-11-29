Наполи разгромил Црвену Звезду, обойдя ПСЖ и Ливерпуль: обзор матча (Видео)

Итальянский Наполи с первых минут взялся за разгром сербского клуба. Победа со счетом 3:1 позволила неополитанцам возглавить группу, обойдя ПСЖ и Ливерпуль.
Наполи — Црвена Звезда 3:1
Голы: Гамшик, 11, Мертенс, 33, 52 — Бен-Набуан, 57
Наполи: Оспина — Максимович, Альбиоль (Хисай, 46), Кулибали, Руй — Аллан, Гамшик, Руис — Кальехон (Рог, 86), Мертенс, Инсинье (Зьелински, 77)
Црвена Звезда: Борян — Симич (Эбесилио, 77), Бабич, Дегенек, Родич — Гобелич, Крстичич — Бен-Набуан, Марин, Срнич (Йованчич, 64) — Стоилькович (Йовелич, 46)
Предупреждения: Хисай — Крстичич, Йованчич, Гобелич.
Напомним, игрок Наполи Дрис Мертенс благодаря дублю в ворота Цврены Звезды претендует на звание лучшего игрока 5-го тура Лиги чемпионов.