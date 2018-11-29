Наполи разгромил Црвену Звезду, обойдя ПСЖ и Ливерпуль: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Наполи в 5-м туре Лиги чемпионов ожидаемо обыграл Црвену Звезду и имеет все шансы выйти в плей-офф с первого места.