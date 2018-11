Месси, Мертенс, Роббен и Корне среди лучших в 5-м туре Лиги чемпионов

Лионель Месси, Арьен Роббен, Дрис Мартинес и Максвелл Корне претендуют на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.

Who gets your vote this week?

Maxwel Cornet, @OL

@dries_mertens14, @sscnapoli

@ArjenRobben, @FCBayern

Lionel Messi, @FCBarcelona #UCL #POTW @FTBSantander

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 ноября 2018 г.