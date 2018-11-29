Месси, Мертенс, Роббен и Корне среди лучших в 5-м туре Лиги чемпионов

Лионель Месси, Арьен Роббен, Дрис Мартинес и Максвелл Корне претендуют на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 5 тура Лиги чемпионов.
Who gets your vote this week?
Maxwel Cornet, @OL
@dries_mertens14, @sscnapoli
@ArjenRobben, @FCBayern
Lionel Messi, @FCBarcelona #UCL #POTW @FTBSantander
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 ноября 2018 г.
В список вошли форвард Барселоны Лионель Месси, нападающий Наполи Дрис Мертенс, вингер Баварии Арьен Роббен и хавбек Лиона Максвелл Корне.
Напомним, мюнхенская Бавария дома разгромно обыграла Бенфику и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Лион дома расписал ничью с Манчестер Сити.