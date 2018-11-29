Порту разгромил Шальке Коноплянки в Лиге чемпионов: обзор матча (Видео)

Новости спорта: Поражение немецкого Шальке в матче с Порту не помешало команде Коноплянки досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Шальке Евгения Коноплянки разгромно уступил Порту в 5-м туре Лиги чемпионов, но продолжает занимать вторую строчку в группе D. Сам Евгений не смог результативно отличиться, но по версии издания WhoScored стал одним из лучших в своей комманде с оценкой 6.6. Лучше него в составе гельзенкирхенцев, по мнению портала, сыграли лишь Налдо (6.9) и Калиджури (6.8).

Порту — Шальке 3:1

Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 — Бенталеб, 88 (пен.)

Порту: Касильяс — М. Перейра, Милитао, Фелипе, Теллес — Торрес, Данилу, Эррера (Эрнани, 85) — Корона (Отавио, 79), Марега, Браими (Адриан, 74).

Шальке: Ферманн — Калиджури (Шепф, 62), Налдо, Настасич, Мендил — Маскарель, Стамбули (Руди, 71) — Скрибски (Арит, 46), Бенталеб, Коноплянка — Ди Санто.

Предупреждения: Корона — Маскарель, Руди.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов Шальке дома примет Локомотив, занимающий последнюю строчку. Клуб украинца досрочно вышел в плей-офф турнира со второго места.