Как Динамо адаптировалось к искусственному полю в Астане (Видео)

Новости спорта: Подопечные Александра Хацкевича провели ознакомительную тренировку на искусственном газоне Астаны-Арене в рамках подготовки к матчу Лиги Европы.

Киевское Динамо в Казахстане традиционно после пресс-конференции провело первую тренировку на искусственном газоне стадиона "Астана-Арена".

Игроки киевского клуба в последний раз играли на искусственном поле в прошлом сезоне в выездных матчах с Янг-Бойзом, где добыли положительный результат, поэтому с адаптацией проблем не должно возникнуть.

Динамовцы провели обычную ознакомительную тренировку на стадионе, где, вопреки минусовой температуре в Астане, столбики термометров на поле показывали комфортные 15 градусов тепла.

Стоит напомнить, что из-за часового пояса в Казахстане матч Астана - Динамо состоится чуть раньше - в 17:50 по киевскому времени или в 21:50 по местному.