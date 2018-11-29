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Как Динамо адаптировалось к искусственному полю в Астане (Видео)

Как Динамо адаптировалось к искусственному полю в Астане (Видео)
11:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: Подопечные Александра Хацкевича провели ознакомительную тренировку на искусственном газоне Астаны-Арене в рамках подготовки к матчу Лиги Европы.

Киевское Динамо в Казахстане традиционно после пресс-конференции провело первую тренировку на искусственном газоне стадиона "Астана-Арена".

Игроки киевского клуба в последний раз играли на искусственном поле в прошлом сезоне в выездных матчах с Янг-Бойзом, где добыли положительный результат, поэтому с адаптацией проблем не должно возникнуть.

Динамовцы провели обычную ознакомительную тренировку на стадионе, где, вопреки минусовой температуре в Астане, столбики термометров на поле показывали комфортные 15 градусов тепла.

Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного

Стоит напомнить, что из-за часового пояса в Казахстане матч Астана - Динамо состоится чуть раньше - в 17:50 по киевскому времени или в 21:50 по местному.

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Лига Европы, ФК Динамо К, Астана, Искусственное поле, Астана-Арена.
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