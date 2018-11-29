Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф

Новости спорта: В среду, 28 ноября, завершился пятый тур группового этапа Лиги чемпионов.

После всех матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов стали известны команды (12), которые досрочно вышли в плей-офф.

Участники плей-офф Лиги чемпионов: Атлетико, Боруссия Д, Барселона, Порту, Шальке, Бавария, Аякс, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Рома, Ювентус, Манчестер Юнайтед.

Напомним, остальные команды (4) определятся в последнем туре, в том числе Шахтер, который должен сыграть против Лиона.

Интересно, что досрочно уже определились команды, которые с третьего места вышли в Лигу Европы: Брюгге, Бенфика, Валенсия.