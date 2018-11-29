Прогноз букмекеров на матч Астана - Динамо в Лиге Европы

Новости спорта: Букмекеры отдают предпочтение Астане в матче Лиги Европы против Динамо Киев.

Победитель матча Астана — Динамо гарантирует себе не только выход в плей-офф Лиги Европы, но и первое место в группе.

Букмекеры считают фаворитом матча клуб из Казахстана.

На победу казахов коэффициенты у букмекеров следующие: bet365 предлагает 2.75, Parimatch — 2.70, а bwin — 2.65.

Parimatch и bet365 сошлись во мнении касательно ничейного результата и победы Динамо: на первый исход коэффициенты в этих конторах равны 2.50, а на второй 3.80.

Больше верит в Динамо bwin, который предлагает на их победу коэффициент 3.50, а на ничью 2.45.