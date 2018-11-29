Скачать
Четверг, 29.11.2018
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Лига чемпионов: 12 команд досрочно вышли в плей-офф
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Гвоздик - Стивенсон: анонс чемпионского боя в Квебеке
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
Сегодня состоится матч Украина - Словения
Сегодня состоится матч Украина - Словения

Прогноз букмекеров на матч Астана - Динамо в Лиге Европы

Прогноз букмекеров на матч Астана - Динамо в Лиге Европы
12:40 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Букмекеры отдают предпочтение Астане в матче Лиги Европы против Динамо Киев.

Победитель матча Астана — Динамо гарантирует себе не только выход в плей-офф Лиги Европы, но и первое место в группе.

Букмекеры считают фаворитом матча клуб из Казахстана.

На победу казахов коэффициенты у букмекеров следующие: bet365 предлагает 2.75, Parimatch — 2.70, а bwin — 2.65.

Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного

Parimatch и bet365 сошлись во мнении касательно ничейного результата и победы Динамо: на первый исход коэффициенты в этих конторах равны 2.50, а на второй 3.80.

Больше верит в Динамо bwin, который предлагает на их победу коэффициент 3.50, а на ничью 2.45.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Европы, ФК Динамо К, Астана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: результаты матчей 28 ноября
02 Астана - Динамо: матч начнется раньше обычного
03 Карлсен защитил титул чемпиона мира по шахматам
04 "Каждый попытается победить": Хацкевич о матче с Астаной
05 Украинский футболист Зозуля дисквалифицирован на один матч
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь